Inter, Inzaghi dopo la sosta ripartirà da quattro fondamenta e da un miglioramento

Quattro certezze. Tante ne ha Inzaghi in questo inizio di campionato. E dopo la vittoria con il Sassuolo, arrivata in rimonta, la sua Inter ha fatto segnare in classifica + 5 punti rispetto all'avvio della scorsa stagione. Un anno fa valevano la testa della classifica i 17 punti fatti dai nerazzurri. In questa stagione in testa c'è il Napoli a 21 punti e i nerazzurri sono terzi, dietro al Milan (con 19 punti) e avanti alla Roma (15 punti) e alla Fiorentina (12).