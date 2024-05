Inter, rinnovo Lautaro: novità scadenza, clausola e bonus

La firma potrebbe slittare di qualche settimana, ma questo semplicemente per un motivo burocratico. Precisa infatti la Gazzetta: "La nuova scadenza sarà, almeno stando agli ultimi colloqui, 2029, di fatto un nuovo quinquennale a partire dal primo luglio prossimo: ecco perché l’ufficialità, al netto della firma vera e propria, potrebbe slittare a luglio. Un paio di curiosità a margine dell’accordo che verrà: non è prevista una clausola rescissoria. Le parti non ne hanno mai discusso, Lautaro non l’ha mai richiesta, non è mai stata in ballo come eventualità". Ma non è tutto. Perché c'è un "altro passaggio da sottolineare: il nuovo contratto prevedrà dei bonus. E alcuni di questi saranno legati non solo alle vittorie, ma anche al cammino europeo e internazionale - dunque il Mondiale per club - che riuscirà a fare l’Inter. Anche qui i dialoghi delle ultime settimane sono stati proficui".