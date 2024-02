La situazione legata alla trattativa per il prolungamento del contratto del capitano dell'Inter, in scadenza nel 2026

Il rinnovo di Lautaro Martinez resta la priorità in casa Inter. Il club nerazzurro continua a lavorare per prolungare il contratto del Toro, capitano e leader tecnico e dello spogliatoio.

Le parti stanno dialogando per allungare la scadenza dell’attuale accordo, fissata a giugno 2026.

L’agente del calciatore, Alejandro Camano, ha chiarito l’esistenza di una distanza tra le parti, così come l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che è sempre stato prudente, come quando in un evento tenutosi a San Siro il 21 novembre scorso aveva detto che si sarebbe arrivati più o meno a primavera.