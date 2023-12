Inter-Lautaro, Capodanno col rinnovo: cifre e dettagli, può restare 10 anni in nerazzurro

Lautaro ha sempre scelto l’Inter e lo ha fatto quando Barcellona e Real Madrid lo tentavano e quando l’Arabia Saudita ha messo sul piatto un’offerta da capogiro per strapparlo ai nerazzurri.

L’argentino ha detto no e si è legato ai nerazzurri.

“Ha sposato il progetto Inter di cui oggi è diventato l’uomo simbolo, il volto del nuovo interismo. E vuole continuare a crescere e vincere in nerazzurro, con la fascia di capitano al braccio e l’amore della famiglia interista attorno”.

Attualmente all’Inter da sei stagioni, Lautaro si candida a restare in nerazzurro per oltre dieci anni, diventando uno degli attaccanti più longevi.

