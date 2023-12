Giornale – Inter alla banca qatariota di Al-Thani? C’è chi giura che a suggerirlo sia stato…

Jassim Bin Hamad Al Thani (solo un omonimo del proprietario del PSG) è il presidente della banca e nei mesi scorsi aveva fatto un’offerta (respinta) di 6 miliardi di euro per acquistare lo United (il cui 25% sta invece per finire tra le proprietà del signor Ineos, Jim Radcliffe, per 1,5 miliardi). C’è chi è sicuro che sia stato addirittura il presidente Fifa in persona, Gianni Infantino, ormai stabile residente qatarino, a suggerire di dirottare l’investimento della banca verso l’Inter".