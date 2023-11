Sky – Inter, Lautaro alla svolta: il primo cavaliere di Inzaghi. Rinnovo sul tavolo

Ormai gli interisti ci hanno preso gusto. Lautaro Martinez sta superando sé stesso. Ha trovato, oltre alla continuità che lo aveva fatto inceppare qualche volta in passato, il modo di arrivare ai cuori nerazzurri. Perché con la grinta e il piglio, oltre alla qualità ovvio, sta dimostrando che la fascia che gli è stata consegnata la vuole onorare facendo un salto mentale che non è da poco e non era scontato. E all'Inter serve un capitano così.

Un leader che sta trascinando con i suoi gol la squadra di Inzaghi che è prima in campionato e si è aggiudicata la qualificazione in Champions con due turni d'anticipo. 14 gol in 15 gare in totale, tra Coppa e Serie A. In Europa solo Kane, che di reti ne ha fatte 19, e Haaland (15) finora hanno segnato di più se si pensa ai cinque principali tornei europei. Nella storia dell'Inter in questo momento l'argentino è terzo per gol segnati in CL e nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi è decimo a 116 reti. Vede altri due bomber doc della storia interista: Vieri e Icardi.