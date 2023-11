Bergomi: “Juve al passo con l’Inter? In casa è solida e può stare in alto”

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato dell'Inter, del Milan e della Juventus. Innanzitutto si è soffermato sui rossoneri: «Con la rosa che ha a disposizione il Milan può essere competitivo ma la continuità va trovata anche in Serie A. In Champions si trova sempre qualcosa in più e vediamo se nella continuità del campionato riuscirà a trovare la strada giusta», ha detto della formazione di Pioli reduce da un successo in Coppa sul PSG.