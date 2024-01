Inter-Lazio, le formazioni UFFICIALI: torna Acerbi. A destra c’è Darmian

Le scelte di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri per la semifinale di Supercoppa italiana in programma questa sera a Riad

Nessuna sorpresa. Ancora un po' d'attesa per il calcio d'inizio di Inter-Lazio, ma intanto sono arrivate le formazioni ufficiali. Tutto confermato in casa nerazzurra, rispetto a quelle che erano le indiscrezioni della vigilia. Simone Inzaghi cambia soltanto una pedina dopo la cinquina di Monza, ricollocando Acerbi dal primo minuto al centro della difesa. Darmian ha vinto a destra il ballottaggio su Dumfries, mentre Barella a centrocampo sarà ancora titolare nonostante la diffida che in caso di ammonizione potrebbe fargli saltare la sfida con la Fiorentina.

Nella Lazio, invece, in campo va Pedro a completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. In distinta compariva il nome di Zaccagni, ma il provino nel riscaldamento ha dato esito negativo per l'esterno biancoceleste, costretto ad accomodarsi in panchina.