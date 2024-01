Inter-Lazio, novità rispetto alle prime indiscrezioni? Sky: “Salgono le quotazioni di…”

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per la semifinale di Supercoppa in programma domani a Riad tra i nerazzurri e la Lazio di Sarri

Come scenderà in campo l'Inter contro la Lazio? Le ore di vigilia sono caratterizzate dal rebus sulla formazione che Simone Inzaghi sceglierà per la semifinale di Supercoppa di domani. Non sembrano esserci all'orizzonte grosse modifiche rispetto alla squadra che ha affrontato il Monza sabato scorso all'U-Power Stadium. Anzi, secondo quanto riportato da Andrea Paventi in collegamento con Sky Sport, il tecnico interista potrebbe andare verso la conferma totale.