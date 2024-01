Inter, niente turnover ma Inzaghi ha un dubbio: Barella o Frattesi? A destra fatta la scelta

L'Inter scenderà in campo questa sera alle 20, ore italiane, contro la Lazio. Dalla gara di questa sera si conoscerà chi affronterà domenica in finale il Napoli. Inzaghi non farà turnover, ma qualche dubbio per la formazione iniziale di questa sera ancora ce l'ha.

Entrambi hanno rimandato in onda Lazio-Inter 0-2 del 17 dicembre. Per 40’ la Lazio giocò ottimo calcio e tenne il centro del ring. Poi uno sciagurato retropassaggio di Marusic spalancò la porta a Lautaro e, nella ripresa, Thuram chiuse il conto contro una difesa imperfetta. Simone è il primo a sapere che non è stato facile e non sarà facile neppure stasera. Nei primi due passaggi all’Olimpico, da interista, ci ha lasciato la pelle con Sarri che ha le qualità (palleggio, intensità, forza collettiva) per fare male alla corazzata nerazzurra.