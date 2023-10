Inter, le novità col Salisburgo: spazio a Frattesi? Inzaghi riflette su un aspetto

Si torna presto in campo, quindi c'è poco margine per rifiatare e ponderare. Ma l'Inter deve farlo, perché in palio c'è tanto contro il Salisburgo e servirà grande lucidità. Non solo nei 90', ma anche nella preparazione di una gara che può lanciare i nerazzurri verso la qualificazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere quattro le novità di formazione: "Martedì, rispetto alla squadra titolare che ha battuto ieri il Torino, sono scontati i rientri dal 1' di Bastoni e Dumfries, ma è probabile che pure Carlos Augusto e Frattesi abbiano una chance dall'inizio.

La seduta di stamani, con il gruppo diviso in due, non ha dato indicazioni e anche quella di domani pomeriggio non è detto che sciolga i dubbi (c'è l'ultima sgambatura di martedì mattina...). Di certo però, come successo soprattutto nel finale della scorsa stagione e nell'inizio di questa (eccezion fatta per Inter-Bologna), non giocheranno solo i titolatissimi".