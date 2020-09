UFFICIALE – Inter, ecco la lista dei 25: ci sono tutti i nuovi acquisti, fuori in due

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, che domani scenderanno in campo contro la Fiorentina, hanno comunicato la lista dei 25 alla Lega Serie A. Esclusi, oltre a Candreva ormai ufficiale alla Sampdoria, sia Asamoah che Joao Mario. C’è Andrea Ranocchia, vicino al Genoa ma ancora a disposizione di Conte, così come il resto dei calciatori in odore di cessione e tutti i nuovi acquisti. Ecco l’elenco completo, al quale vanno aggiunti gli Under Pinamonti, Bastoni e Pirola:

LISTA OVER 22: Handanovic, Padelli, De Vrij, Kolarov, Dalbert, Skriniar, Vecino, Sensi, Young, Vidal, Eriksen, Nainggolan, Brozovic, Sanchez, Lukaku, Lautaro, Perisic.

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA: Ranocchia, D’Ambrosio, Gagliardini, Barella

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB: Radu.