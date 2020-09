Conte, grande serenità in conferenza. E anche l’autocritica: “Io troppo duro, spesso dimentico di…”

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato anche dell’atteggiamento mostrato lo scorso anno. Il tecnico nerazzurro, apparso molto sereno e motivato in conferenza stampa, si è anche concesso un’autocritica.

“L’anno scorso volevo la percezione di avere comunque possibilità di riuscire a vincere, la dovevo sentire. E avevo ragione visto che siamo arrivati molto vicini a vincere qualcosa. Le mie sensazioni erano giuste, il fatto di aver sposato questo progetto. Poi alla fine vince una. Ma questo non deve oscurare il nostro percorso. Spesso e volentieri penso che io sia molto duro con me stesso e mi dimentico di godermi il percorso fatto. L’anno scorso c’era da godersi il percorso fatto, magari quando senti la possibilità di vincere cerchi di fare di tutto per ottenere la vittoria. Ma come ho detto forse devo imparare a godermi il percorso, percorso fatto sempre per migliorare e avvicinarci alla vittoria”.