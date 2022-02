Inter-Liverpool, sfida titanica. Notizia d’oro: Bastoni c’è! Caviglia sgonfia, dolore gestibile

La vigilia di Inter-Liverpool si apre con una certezza d'oro per Simone Inzaghi e tutto l'ambiente nerazzurro: Alessandro Bastoni c'è

"Bastoni contro il Liverpool non solo ci sarà, come già si era capito dopo l’allenamento di domenica. Ma avrà in dote forse il compito più difficile di tutti. Perché dalle sue parti capiterà molto spesso quel Salah che nelle sei partite del girone Champions ha tirato in porta 19 volte e segnato 7 gol. E di qua, non siamo al miracolo ma certo a un lavoro duro per il recupero, quello sì. Ieri Bastoni ha svolto metà dell’allenamento insieme ai compagni. Le risposte, per il secondo giorno consecutivo, sono state ottime. La caviglia destra si è sgonfiata, il dolore è diminuito notevolmente tanto da considerarlo gestibile. E sarà utile anche una fasciatura messa lì per l’occasione, proprio con l’obiettivo di stabilizzare il più possibile la zona. Bastoni dentro è per Inzaghi una notizia d’oro".