Champions a eliminazione diretta, il terreno di Vidal: i numeri che fanno sperare Inzaghi

Con Barella squalificato, il tecnico dell'Inter dovrebbe schierare il cileno dal 1' anche perché conosce bene la competizione

Il tecnico dell'Inter sembra voler privilegiare l'esperienza, dovrebbe essere infatti Vidal il titolare a centrocampo assieme a Brozovic e Calhanoglu. Il cileno non è sicuramente il giocatore più dinamico e più adatto per affrontare una squadra ad alta intensità come il Liverpool, ma conosce la Champions League come le sue tasche. Sicuramente a Vidal non tremeranno le gambe, di partite di questo livello ne ha giocate parecchie con le maglie di Juve, Bayern e Barcellona. Sono infatti ben 31 le presenze del cileno nella fase finale della Champions, condite da 6 gol. Manca da due anni una sua presenza nella fase eliminatoria, toccherà a lui rispondere presente e spazzare via le critiche sulla sua attuale condizione fisica.