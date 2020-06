Inter, ripresa con la LuLa nera: Lautaro fantasma, Lukaku in ritardo. Flash Eriksen, ma serbatoio a metà

Ripresa amara per l’Inter di Conte che vede sfumare il primo degli obiettivi stagionali. Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro, il copione della gara di questa sera è all’incirca lo stesso. L’Inter prova a fare la gara, il Napoli aspetta e riparte. E proprio su una ripartenza Mertens trova il gol che porta in finale gli uomini di Gattuso. Lampi di Eriksen nell’Inter; il danese trova il gol da corner all’avvio e fa intravedere alcuni flash della sua tecnica e del suo genio. Non basta, però, all’Inter che questa sera manca gravemente in fase offensiva e finisce la benzina nella seconda frazione.

ATTACCO – È mancata la LuLa questa sera all’Inter. Lukaku è apparso in ritardo di condizione, il lungo stop non ha sicuro giovato alla sua struttura, il belga ha bisogno di giocare per entrare in forma e andare a pieno regime. Statico e poco utile alla squadra sia in fase di pressione che in costruzione. Evanescente, invece, Lautaro. Il Toro è stato un fantasma nella partita del San Paolo. Mai trovato dai compagni, mai presente nella manovra offensiva. Distratto? Può essere, di sicuro dovrà ritrovare lo smalto migliore per tornare a trascinare l’Inter fino al termine della stagione. Poi si vedrà…

LUCIDITÀ – È chiaro che non poteva essere un’Inter aggressiva e feroce per tutti i 90′; era la prima partita dopo lo stop forzato, la squadra di Conte è partita bene: puntuale nel pressing, intelligente in costruzione, vogliosa nella riconquista del pallone. Ma è sicuramente mancata lucidità: la regia di Brozovic è apparsa un po’ appannata, Barella troppo confusionario e impreciso, davanti il reparto è mancato e gli esterni sono andati un po’ a corrente alternata. E col passare dei minuti la situazione non è migliorata, nel secondo tempo è venuta meno la benzina e la manovra dell’Inter si è bloccata. Il Napoli forte del gol di Mertens che gli dava il vantaggio si è chiuso, difficile trovare spazi quando si è poco lucidi, si ha poca gamba e il tempo scorre. Prima amara, un obiettivo sfumato, ne rimangono due da tenere vivi il più possibile.