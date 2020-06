Inter, tocca a Barella: col Napoli due grandi obiettivi e l’occasione per farsi rimpiangere

La Coppa Italia come grande vetrina nel suo primo anno all’Inter. Antonio Conte non rinuncia a Barella, autore di due assist e del gol contro la Fiorentina che ha permesso all’Inter di conquistare il pass per la semifinale.

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista sardo – che piaceva proprio al Napoli – è un punto fermo del tecnico nerazzurro, che lo schiererà dall’inizio anche sabato sera al San Paolo. Una gara che rappresenta per Barella un’occasione per farsi rimpiangere dopo aver detto di no alla maxi proposta di De Laurentiis prima di passare all’Inter.

L’Inter – che lo ha pagato circa 50 milioni tra prestito oneroso, riscatto e bonus – si affida proprio a Barella, che avrà il doppio onere di portare la squadra in finale e dimostrare a Conte di essersi adeguato al nuovo modulo, quel 3-4-1-2 perfetto per esaltare le caratteristiche di Eriksen.

Proprio all’esordio del danese è arrivato il gol con la Fiorentina. E in attesa del vero Eriksen, tocca proprio a Barella trascinare l’Inter in finale in una gara d’assalto per ribaltare lo 0-1 di quattro mesi fa. Col nuovo sistema i due avranno compiti differenti ma un obiettivo comune: conquistare un posto in finale.