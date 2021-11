L'Inter è una macchina da gol: nel 2021 meglio solo due club in Europa. E se Sanchez...

L'addio in estate di Romelu Lukaku, uno che in due anni di Inter ha segnato a raffica, poteva creare non poche preoccupazioni. Ma in questa prima parte di stagione, i nerazzurri si confermano una macchina da gol anche dopo l’addio di Big Rom. "Il dato più confortante per i nerazzurri è quello relativo ai gol. Il nuovo reparto offensivo di Inzaghi si è finora dimostrato perfettamente sovrapponibile a quello della scorsa stagione, mantenendosi sul podio europeo del 2021 dietro solo a due superpotenze: con 83 gol messi a segno nell’anno solare, nei cinque principali campionati europei hanno fatto meglio solo Bayern Monaco (94 reti) e Manchester City (84 gol)", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Non è un caso che l'Inter vada a segno da 30 giornate consecutive e che, al momento, vanti il miglior attacco del torneo con 28 reti.