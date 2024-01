Inter, Marotta: “Orgogliosi di questa finale, Napoli da temere. La Juve si sottovaluta”

Manca poco all'inizio di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana. Parola ai protagonisti, con l'Inter che davanti al microfono schiera l'amministratore delegato area sport Beppe Marotta. Queste le sue considerazioni raccolte da Sport Mediaset prima della gara: "Vincere questa partita significherebbe tanto, è la quarta finale in 12 mesi e siamo orgogliosi di questo. Loro sono i campioni d'Italia in carica, un avversario di tutto rispetto e da temere. Credo non siano improvvisamente diventati brocchi, tanti di questi hanno vinto lo scudetto e probabilmente avranno avuto le loro difficoltà. Si sono ripresi ultimamente, hanno conseguito risultati. Si tratta di una signora squadra, è giusto rispettarla".

Trasferta che mette in difficoltà il campionato? "E' una corsa alla pari tra noi e la Juventus. Loro avvantaggiati dal fatto di pianificare la settimana, anche se partecipare alla Champions è motivo di orgoglio e stimolo. Quantomeno possono ridurre il rischio di infortuni e questo è un dato di fatto che può condizionare il campionato in questo senso. Che loro vogliano sottovalutarsi è riduttivo, perché certe squadre lottano sempre per la vittoria. Sono favoriti come noi e il Milan che sta recuperando, da qui alla fine vedremo un bel campionato".