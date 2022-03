Inter, dirigenza al lavoro per alzare l’asticella. “Un sacrificio per due colpi. E Dybala…”

La vittoria di Anfield dà fiducia per il prosieguo della stagione ma l'Inter è uscita dalla Champions: il mercato estivo sarà determinante

La vittoria di Anfield dà fiducia per il prosieguo della stagione ma l'Inter è uscita dalla Champions. Il KO dell'andata ha inciso ma la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima annata.

Mercato

"Si ripongano i videogiochi nel cassetto, la parola d'ordine è "sostenibilità". Senza drammi, serve operare con attenzione e oculatezza per migliorare una rosa che già ha fatto enormi passi avanti in poche stagioni. Per fortuna dell'Inter, si tratta proprio dei presupposti con i quali Beppe Marotta riesce a dare il meglio di sé", spiega La Gazzetta dello Sport che parte dagli esuberi: Vecino saluterà a fine stagione mentre Sanchez e Vidal sono in uscita, tenuto conto del fatto che i rispettivi contratti scadono nel 2023.

Addio de Vrij?

Gli eventuali risparmi dell'ingaggio dei sudamericani libera spazio salariale ma per grandi investimenti occorre fare un sacrificio. Il nome più caldo in tal senso è De Vrij, che piace al Tottenham e potrebbe approdare in Premier League in estate. "Meno probabili le cessioni di altri nomi, che verrebbero prese in considerazione solo (e forse) in caso di offerte da sceicchi", commenta il quotidiano.

Frattesi, Scamacca ma non solo

In entrata, invece, Marotta è già al lavoro: "La suggestione Paulo Dybala appare meno assurda di qualche tempo fa. Parametri zero a parte, i nomi forti che circolano quando si pensa al prossimo mercato nerazzurro sono due giovani calciatori del Sassuolo, italiani come da buona tradizione del recente passato interista: Davide Frattesi e Gianluca Scamacca", conferma La Gazzetta dello Sport. In più, i nerazzurri attenzionano due giovani di belle speranze come Hjulmand (Lecce) e Viti (Empoli), profili idonei per l'Inter che verrà.