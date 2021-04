Inter, crolla il prezzo di Milenkovic. Derby col Milan: stuzzicato da Conte e…

Il difensore serbo, Nikola Milenkovic, non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina e vuole lasciare il club viola: sfida Inter-Milan

Un anno dopo si ripropone lo stesso scenario. Nikola Milenkovic è ancora al centro delle trattative, con Inter e Milan pronte ad entrare in azione. Il difensore serbo non vuole rinnovare il contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, con la Fiorentina e si prepara al grande salto.