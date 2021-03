Skriniar-Tottenham? “L’Inter aveva scelto questo nome per sostituirlo. In lista per l’estate”

Emerge un retroscena sul mancato trasferimento di Skriniar al Tottenham. L'Inter aveva scelto un nome che può tornare buono per l'estate

Il nome di Nikola Milenkovic non va certo depennato dalla lista dei nomi che stuzzicano l'Inter per il prossimo mercato. Certo, la situazione societaria impone di guardare al presente, evitando voli pindarici. Ma non è certo un mistero, come ricorda calciomercato.com, che il difensore della Fiorentina, in gol ieri contro il Parma, era il primo profilo individuato da Antonion Conte come possibile sostituto di Milan Skriniar, qualora lo slovacco fosse andato al Tottenham. Un nome dunque da tenere in considerazione anche per la prossima estate: