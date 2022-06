Cessioni, sul piatto 130 mln di offerte. Ma per Skriniar l’Inter alza la posta

L'Inter conta di ricavare una grande somma da un paio di cessioni importanti e da alcuni giocatori in prestito in questa stagione

Andrea Della Sala

L'Inter pensa al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Molti dei campioni della squadra di Inzaghi sono nel mirino delle big europee, tra questi anche Milan Skriniar.

"All’Inter è stata appena confezionata una proposta di quelle ghiotte: 50 milioni di euro dal Psg, evidentemente a caccia di gioielli per la difesa. La risposta interista sinora è stata molto ferma: il cartellino viene valutato almeno 70 milioni di euro. Se non di più. Siamo però solo all’inizio del dialogo, molto probabile che a breve ci siano dei nuovi round.

È vero che Skriniar è sotto contratto per un solo altro anno con i nerazzurri, ma ha il tacito patto con i suoi attuali dirigenti: rinnovo pressoché automatico se non arrivasse un’offerta conveniente per tutti. Ovviamente anche a Milan verrebbe aumentato lo stipendio, diciamo intorno ai 6 milioni di euro, se l’affare andasse in porto.

In realtà anche il Chelsea si è interessato a lui negli ultimi tempi, ma la proposta parigina appare allettante e l’impressione è che possa essere ulteriormente alzata", riporta La Gazzetta dello Sport.

DUMFRIES

"In ogni caso Marotta e Ausilio possono mettere in preventivo una plusvalenza con i fiocchi, visto che l’ammortamento per la spesa iniziale di 15 milioni di euro è stato completato da tempo. In parallelo in questi giorni il Chelsea si è portato avanti per l’olandese Dumfries (contropartita individuata per sbloccare l’affare Lukaku), reduce da una brillante stagione. Anche in questo caso, però, Marotta e Ausilio non fanno sconti: servono almeno 40 milioni per l’olandese, acquistato l’estate scorsa dal Psv Eindhoven per appena 15 milioni di euro. Insomma, anche in questo caso si profila un guadagno rilevante, non solo ai fini del bilancio".

PINAMONTI-SENSI

"Se Skriniar partisse per 60 milioni e Dumfries per 40, il totale di 100 sarebbe raggiunto facilmente. E all’orizzonte ci sono altri incassi anche per Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, Valentino Lazaro e non solo loro. Nel complesso si può ben stimare un totale intorno ai 130 milioni di euro: una cifra ragguardevole, che permetterebbe di mettere in sicurezza i conti del club. A proposito va ricordato che servono almeno 70 milioni di entrate per garantire la gestione stagionale e quindi l’ufficio vendite nerazzurro è in piena attività, ma senza frenesia. Come sempre, lo scopo primario è di vendere bene per dare un futuro al club e finanziare quindi i nuovi arrivi. Oltre ai possibili 130 milioni, infatti, potrebbero emergere ulteriori risparmi, soprattutto alla voce stipendi. Il riferimento esplicito è alle possibili uscite di Sanchez e Vidal, oltre a quella già preventivata di Vecino", sottolinea Gazzetta.