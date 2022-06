Condò: “Mercato Inter mi sembra gioco delle sedie. Dybala il sedere più importante”

Le parole del giornalista: "Il mercato dell'Inter è talmente movimentato che mi sembrano le 11 sedie in cui tutti girano intorno"

Intervenuto negli studi di Calciomercato L'Originale, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Il mercato dell'Inter è talmente movimentato che mi sembrano le 11 sedie in cui tutti girano intorno e a fine musica non so chi si siederà su quelle sedie. Dybala sarebbe uno dei sederi più importanti da portare su quelle sedie: da quello che si è capito è l'acquisizione più probabile", le sue parole.