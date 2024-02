Quasi due anni fa la situazione era praticamente la stessa, o quantomeno molto simile. Eppure, sappiamo tutti come è finita. L'Inter si lecca ancora le ferite di quel campionato 2021-22, dominato per larghi tratti ma poi sfuggito e finito nelle mani del Milan. Quest'anno è la Juventus a tenere testa ai nerazzurri che, pur avendo dimostrato grande superiorità, non hanno ancora staccato i rivali. La paura che possa finire come contro la banda di Pioli è tanta, ma ci sono anche dei motivi per credere che possa andare diversamente, questa volta. In particolare, eccone cinque illustrati dalla Gazzetta dello Sport: