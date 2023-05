Inter, a Napoli Lukaku cerca conferme per il futuro. Farà coppia con Correa, in regia Brozovic

Il centravanti vuole restare all'Inter e deve confermare il suo ottimo stato di forma. Sarà lui a guidare l'attacco nerazzurro

Dopo aver conquistato la finale di Champions League, l'Inter ora deve concentrarsi sul campionato. Per la squadra di Inzaghi c'è da blindare la qualificazione alla prossima Champions e mercoledì una finale di Coppa Italia da vincere. Il tecnico dell'Inter, per la gara col Napoli, ruoterà ancora le forze.

"C’è un posto in campionato da blindare e soprattutto la Coppa Italia da provare ad alzare ancora, per continuare questa bella tradizione avviata dallo scudetto vinto con Antonio Conte nel 2020-21. E allora meglio sincronizzarsi tutti sul presente, per il futuro c’è tempo. Simone Inzaghi lo sa bene e non accetta cali di tensione. A maggior ragione adesso che i punti possono valere doppio per gli obiettivi del club e finalmente Simone può ruotare gli uomini e gestire le forze. Domenica a Napoli c’è una specie di match point Champions, ma guai a pensare che i ragazzi di Spalletti abbiano ormai tolto le mani dal volante dopo la vittoria dello scudetto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Al Maradona toccherà ancora a Romelu Lukaku guidare l’attacco nerazzurro. Il belga è tornato su ottimi livelli ed è quello che più di tutti ha qualcosa in più da giocarsi. Non è un mistero, vuole restare all’Inter, convincere il club a far di tutto per rinnovare il prestito per poi trovare tra dodici mesi un’intesa definitiva per il trasferimento a Milano. Un investimento non banale, insomma, anche a fronte di una stagione piena di ombre. Per questo ora Romelu vuole (e deve) chiudere alla grande. Accanto a Romelu ci sarà Correa, altro che deve dimostrare qualcosa ma che non ha mai perso la fiducia di Inzaghi".

"Ieri gli esami strumentali hanno confermato la lesione muscolare di Mkhitaryan. Micki lavorerà a parte fino al Torino (ultima di campionato), poi rientrerà in gruppo per essere a disposizione per Istanbul. In mezzo le scelte sembrano obbligate, ma c’è Gagliardini che potrebbe far tirare il fiato a uno tra Barella e Calhanoglu in vista della Coppa Italia con la Fiorentina. In regia al Maradona ci sarà Brozo, il cui impatto dalla panchina è stato devastante nel derby di Champions. La bellezza della panchina lunga, il motivo per cui l’Inter è tornata dominante", chiude Gazzetta.