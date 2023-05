Zenga: “Inzaghi ha mantenuto il suo status e un equilibrio. E quando…”

Walter Zenga , ex portiere dell'Inter , ha parlato del percorso nerazzurro fino alla finale di Istanbul, del City, ultimo ostacolo verso la Champions League e del lavoro fatto da Inzaghi in questa stagione. Questo è quanto ha detto nel suo intervento su Skysport:

Studieranno alla perfezione come attivarsi per le due fasi del City perché la squadra di Guardiola attacca in un modo e difende in un altro. La chiave è Stones, in mezzo al campo o quarto di difesa. Il Real ha avuto problemi con Grealish e Gundogan. Il City fa pressing molto offensivo e se riparte ti vengono tutti addosso. Credo giocherà Dzeko che aiuta a legare centrocampo e squadra.