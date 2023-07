Inter, rivoluzione porta da completare: Sommer-Trubin ma non solo: ecco tutti 6 nomi in ballo

La rivoluzione in porta è a metà. L'Inter , dopo aver lasciato andare Handanovic e aver ceduto Onana al Manchester United, è alla ricerca di due portieri affidabili che possano far partire un altro ciclo tra i pali nerazzurri. Sommer sembra quello più vicino, mentre Trubin è il grande sogno. Ma ci sono altri nomi che possono rivelarsi obiettivi concreti del club col passare dei giorni. Scopriamoli tutti:

Il 34enne svizzero era e resta il nome più caldo. Perché la situazione si sblocchi è necessario che il Bayern prima chiuda per Mamardashvili. Lo svizzero ha infatti già manifestato il proprio gradimento ai dirigenti nerazzurri e il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai quattro milioni. Sommer possiede il giusto mix di esperienza e personalità abbinato a un costo contenuto, l’ideale per fare da chioccia a un collega più giovane e di prospettiva che l’Inter gli affiancherebbe per instaurare un regime di alternanza.