Inter, quante novità in estate: acquisti e cessioni, Marotta può calare il jolly

Tutti i possibili colpi dei nerazzurri reparto per reparto sul Corriere dello Sport di oggi

Daniele Vitiello

L'Inter del prossimo anno potrebbe essere piuttosto diversa da quella attuale. Ci saranno Onana e Gosens ad impreziosirla, ma non solo. Nella testa della dirigenza c'è l'intenzione di portare a termine prima possibile le operazioni per i giovani già con un certo pedigree per dar futuro al progetto di Inzaghi.

Partendo dalla difesa, spiega il Corriere dello Sport: "Con Bremer è già stato raggiunto un accordo di massima. Occorre lavorare parecchio, però, per trovare quello con Cairo, che, la prossima estate, punta all’asta, coinvolgendo anche le altre big italiane. L’Inter, insomma, si è guadagnata una posizione di vantaggio, ma non andrà oltre certi limiti (20 milioni?), altrimenti cambierà obiettivo. E il secondo della lista è Luis Felipe della Lazio, sempre che, nel frattempo, non abbia rinnovato con Lazio o non abbia firmato per un’altra squadra. L’arrivo di Bremer sarebbe un rinforzo per il reparto arretrato, ma anche il modo per coprire una partenza che, stando ai rumors, certamente ci sarà. E il più forte indiziato, ad oggi, è De Vrij, e solo in seconda istanza Skriniar".

Inevitabile pensare a qualche sacrificio e quello dell'ex Lazio potrebbe non essere l'unico. Prosegue il Corriere dello Sport: "La sola cessione dell’olandese, però, non basterà per mettere in cantiere anche altri investimenti. Ne serviranno anche altre visto che nel mirino nerazzurro ci sono tutti e tre i pezzi pregiati del Sassuolo, vale a dire Frattesi, Scamacca e Raspadori. Sono tutti giovani e italiani, in rampa di lancio e quindi molto appetiti. La conseguenza è che anche i prezzi non sono alti. Volendo, però, il fatto che stia per prendere Vlahovic, toglie la Juventus dalla contesa per Scamacca. Ma è chiaro che la sua quotazione, come quella di Raspadori, continuando a segnare, non potranno che aumentare. L’Inter, evidentemente, non potrà prendere entrambi, ma dovrà scegliere".

Per la mediana, ad oggi, il nome che rimbalza è sempre lo stesso: Davide Frattesi. Come mai? "Forse perché il centrocampista romano è considerato l’unico possibile back-up di Barella, altra esigenza individuata da Inzaghi. Fermo restando che non avrebbero problemi nel giocare assieme. Ad ogni modo, a proposito del Sassuolo, l’Inter potrà giocarsi una carta speciale e magari decisiva: il rapporto particolare tra Marotta e Carnevali", chiude il quotidiano.