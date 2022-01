CdS – Inter, Caicedo già oggi nerazzurro? Il nodo ingaggio si può risolvere

Dovrebbe essere l'ex Lazio a colmare il buco in attacco da qui al termine della stagione nell'Inter di Inzaghi

Non solo Robin Gosens per l'Inter in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. Come noto, i nerazzurri cercano anche un attaccante e Felipe Caicedo è il principale indiziato per colmare la lacuna. Si legge sul Corriere dello Sport: "Oggi verrà riaperto anche il fronte per l’ecuadoriano e si lavorerà per la fumata bianca. L’operazione è già stata impostata, o meglio l’Inter ha fissato le sue condizioni: prestito gratuito fino al termine della stagione, quindi per 5 mesi (il Genoa vorrebbe allungarlo a 17), e ingaggio pagato per un massimo di 750 mila euro (ovvero quanto risparmiato con Sensi). L’ex-Lazio guadagna di più: quasi 2,5 milioni a stagione, fino al 2024".