Barcellona, trovata la carta per sbloccare l’affare Lautaro: Inter, ecco il “Nuovo Maicon”

Il Barcellona continua a cercare la chiave per sbloccare l’affare Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è un obiettivo dichiarato dei catalani, che si sono dovuti scontrare con la volontà dell’Inter di non concedere sconti. I blaugrana puntano a inserire nella trattativa delle contropartite tecniche che possano limitare l’esborso economico, ma i nomi proposti fin qui non hanno convinto i nerazzurri.

La soluzione, secondo Tuttosport, potrebbe essere un calciatore che ricorda uno dei simobli del recente passato interista: “A dieci anni dal Triplete, all’Inter può arrivare il “Nuovo Maicon”, appellativo – decisamente impegnativo – affibbiato a Emerson “Royal” De Souza quando ancora giocava in Brasile“.

OPZIONE BARCELLONA – “Il Barça sa di avere per le mani un tesoro: l’ha acquistato per 12 milioni e l’ha ceduto al Betis per 6 fino all’estate 2021 quando lo potrebbe riprendere pagando altri 6 milioni più una cifra da stabilire in base a quanto il giocatore è stato valorizzato dal club andaluso. Le altre due ipotesi dell’accordo preso a suo tempo prevedono il mancato riscatto da parte del Barça (che però si è comunque garantito una percentuale sulla rivendita), ma pure l’opportunità che il Barcellona possa anticipare le pratiche del riacquisto, e questo comporterebbe una spesa tra i 12 e i 16 milioni. Strategia che il club blaugrana ha deciso di perseguire se l’Inter – a cui servono come il pane un paio di esterni titolari – scegliesse di includere Emerson Royal tra le contropartite per Lautaro Martinez“.