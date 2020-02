Barcellona-Lautaro, pronte 3 contropartite per l’Inter: un nome piace ai tifosi e non è Vidal

A fine stagione, infatti, a meno di clamorose sorprese, andrà in scena la partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. Ne è sicuro Tuttosport, convinto che l’Inter possa strappare ai catalani una cifra superiore ai 111 milioni di euro della clausola.

L’entourage del centravanti argentino, un’espressa richiesta tecnica di Leo Messi alla sua società, ha già trovato l’accordo col club blaugrana. Le parti sono in contatto da settimane e ora hanno deciso di mettere le trattative in stand-by per non creare distrazioni nella stagione del giocatore.

Bisognerà solamente trovare l’intesa giusta che metta tutti d’accordo, ma la certezza è che l’Inter metterà a segno una super plusvalenza per un giocatore acquistato nell’inverno 2018 per 25 milioni e a bilancio, il 30 giugno prossimo, per 15.

Inter e Barcellona hanno già deciso di andare oltre la clausola da 111 milioni presente nel contratto del “Toro” e valida nella prima quindicina di luglio.

Il Barcellona, infatti, ha bisogno di sistemare i conti dopo i grandi acquisti delle scorse stagioni e per bilanciare l’ingresso di Martinez, ha fatto capire all’Inter di essere disposto a dare una valutazione superiore alla clausola, pur di inserire delle contropartite per mettere a suo volta a bilancio delle plusvalenze.

Tra i nomi che si fanno ci sono quelli di Todibo, Alena ma soprattutto Arthur, centrocampista brasiliano particolarmente gradito ai tifosi nerazzurri.

