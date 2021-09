Inter, Onana vicinissimo per il 2022 a zero. Leno? Non è considerato un’opzione

Fabrizio Romano fa il punto sul futuro della porta nerazzurra: il prescelto per essere il successore di Handanovic è André Onana

E' di questa mattina l'indiscrezione della Bild che riporta un serio interesse dell'Inter nei confronti di Bernd Leno, portiere del'Arsenal che sembra essere fuori dal progetto tecnico di Arteta. La notizia però, secondo quanto informa Fabrizio Romano, non trova fondamento: il club nerazzurro, infatti, non lo considera un'opzione. Il tutto perché il prescelto come successore di Samir Handanovic è André Onana, estremo difensore dell'Ajax che andrà in scadenza il prossimo giugno con gli olandesi: il classe '96 è infatti davvero molto vicino a firmare a zero per la prossima stagione.