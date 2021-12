Inter, operazione sorpasso. E Inzaghi va a caccia di un record che dura da 71 anni

L'operazione “Natale in vetta” può essere centrata con tredici giorni d’anticipo: in caso di vittoria oggi, l'Inter sarebbe prima

"L'operazione “Natale in vetta” può essere centrata con tredici giorni d’anticipo. L’ultima missione, sulla carta, è tutt’altro che impossibile per una squadra in salute che viene da quattro vittorie consecutive dopo l’ultima pausa delle Nazionali, battendo il Napoli capolista e strapazzando la Roma a domicilio". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità che l'Inter di Inzaghi ha di prendersi la vetta della classifica in caso di vittoria contro il Cagliari. E i numeri sono dalla parte dei nerazzurri che, da gennaio 2021 ad oggi, hanno vinto 17 volte su 19, con due pareggi contro Atalanta e Juventus. "C’è un altro dato che dovrebbe preoccupare le pretendenti allo scudetto: quando a febbraio l’Inter di Conte superò il Milan di Pioli, nessuno fu più in grado di arrestare la sua corsa. E allora ecco che la sfida col Cagliari diventa partita da non fallire: per la vetta temporanea, certo. Ma pure per un chiaro e forte segnale al campionato: l’Inter ha ancora fame e punta forte sulla seconda stella", conferma La Gazzetta.