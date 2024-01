Inter partita per l’Arabia Saudita: out solo Cuadrado, pochi dubbi per Inzaghi

È ufficialmente iniziata l'operazione Supercoppa Italiana per l'Inter: i nerazzurri, come testimoniato anche dalle immagini di Fcinter1908, sono partiti poco fa alla volta dell'Arabia Saudita, dove venerdì affronteranno la Lazio nella semifinale di questa inedita formula. Gruppo sostanzialmente al completo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno solamente dell'infortunato Cuadrado.

Buchana scalpita

Sull'aereo per Riad c'è anche Tajon Buchanan: l'ultimo arrivato spera di poter presto esordire con la sua nuova maglia, e chissà che la Supercoppa non possa essere l'ccasione giusta. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Sull'aereo diretto in Arabia Saudita c'è il gruppo quasi al completo, con l'unica eccezione di Juan Cuadrado che non starà quindi con i compagni di squadra nella settimana di trasferta. Spera in un esordio a partita in corso, invece, Tajon Buchanan. Da segnalare che l'Inter sfiderà la Lazio indossando la prima maglia nerazzurra, visto che ufficialmente sarà la squadra "di casa" in quanto detentrice della Coppa Italia".