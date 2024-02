"Se Antoine Griezmann e l'attacco dell'Atletico Madrid sono rimasti a secco, non è tanto per la leggendaria riluttanza delle squadre di Diego Simeone ad attaccare quanto per la solidità difensiva dell'Inter. Di fronte ai Colchoneros , i nerazzurri hanno firmato la ventesima porta inviolata in questa stagione, avendo subito solo dieci gol in Serie A. Meglio: è questa la sesta partita senza prendere un gol per l'Inter, nelle ultime 9 uscite e dal rientro dall'infortunio di Pavard. In cinque mesi il francese ha completamente fatto dimenticare Milan Škriniar. Pavard si integra perfettamente nello spartito di Inzaghi tra la bravura nell'1vs1 e la sua capacità di proiettarsi in avanti. "Pavard è troppo sottovalutato in Francia", ha sottolineato il giornalista francese Daniel Riolo.