L'1-0 maturato ieri a San Siro non racconta fino in fondo la supremazia e il dominio mostrati dall'Inter contro l'Atletico Madrid, una delle squadre più forti d'Europa e tra gli avversari peggiori da pescare dall'urna di Nyon. Come di consueto, i nerazzurri hanno creato tantissimo, dando una sensazione di forza impressionante e mandando un messaggio a tutte le pretendenti per la vittoria della Champions League. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L'Atletico Madrid in Europa non aveva mai perso e a San Siro è andato ko in maniera molto più netta di quanto non dica l'1-0 finale. Lino ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, ma Sommer non si è mai sporcato i guanti e i colchoneros hanno chiuso con zero tiri nello specchio. Per demerito loro? Assolutamente no. Ancora una volta Inzaghi ha mostrato una difesa di ferro e per la ventunesima volta nei 34 match ufficiali di questo 2023-24 ha mantenuto la sua porta imbattuta. In Champions è successo in 4 incontri su 7".