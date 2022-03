Inter perfetta, ma dove va Dybala? “Chi lo conosce bene assicura che…”

Probabile che Dybala, al di là delle offerte, sceglierà la piazza che gli garantirà non solo maggiore spazio, ma un ruolo da protagonista

Quella legata al futuro di Paulo Dybala è una telenovela che verrà portata avanti da qui fino a fine stagione. Il centravanti argentino non rinnoverà infatti con la Juventus ed è in attesa di varie offerte per poi scegliere la sua prossima destinazione. Che può essere l'Inter, come conferma Tuttosport: "Chi lo conosce bene è convinto che voglia rimanere in Italia, anche per prendersi immediatamente una rivincita sulla Juventus, ma le sirene che arrivano da Spagna, Inghilterra e Francia sono forti. E probabile che Dybala, al di là delle offerte economiche, sceglierà la piazza che gli garantirà non solo maggiore spazio, ma un ruolo da protagonista, quello che negli ultimi anni a Torino gli era stato tolto prima da CR7 e ultimamente da Vlahovic.