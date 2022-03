Biasin: “Dybala? Verità è questa. Prima l’Inter ha tre priorità precise sul mercato”

Fabrizio Biasin torna a parlare del possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter e svela le priorità di mercato dei nerazzurri

Fabrizio Biasin torna a parlare del possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter. Sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista si è espresso così sull’argentino: “Dybala? Non ho informazioni di prima mano, ma perché per me non ci sono. Per me non c’è nulla con l’Inter, che in questo momento ha delle priorità diverse.