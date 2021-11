Il dopo Perisic è Kostic: quanto punta a spendere l’Inter. Potrebbe arrivare a gennaio se…

Il croato non è intenzionato a rinnovare il contratto e il club nerazzurro prepara l'assalto al giocatore dell'Eintracht

L'Inter si prepara a salutare Ivan Perisic e ad accogliere Filip Kostic. Il croato non è intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 e Kostic corrisponde perfettamente all'identikit tracciato dal club nerazzurro per la fascia mancina. "Visto che il croato a giugno è destinato comunque a salutare a zero, ai nerazzurri non dispiacerebbe monetizzare (anche poco) il suo addio: in quel caso, l’assalto a Kostic previsto a giugno potrebbe essere anticipato già a gennaio. Soprattutto se il club riuscisse a fare cassa con altre uscite", sottolinea la Gazzetta dello Sport.