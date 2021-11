Inter, mani su Kostic: cambio agente e promessa nerazzurra. Decisivo un giocatore

L'Inter avrebbe messo la freccia per Filip Kostic. L'esterno serbo, di proprietà dell'Eintracht Francoforte, sarebbe molto vicino per giugno

L'Inter avrebbe messo la freccia per Filip Kostic. L'esterno serbo, di proprietà dell'Eintracht Francoforte, sarebbe finito prepotentemente nel mirino nerazzurro, con la società che avrebbe già una promessa per l'arrivo nel prossimo giugno. Kostic, infatti, avrebbe cambiato agente, firmando con Lucci, che ha già tanti assistiti all'Inter: Vecino, Correa, Dzeko e Kolarov.

"I nerazzurri, infatti, si apprestano a una rivoluzione proprio in quel ruolo, visto che dopo 6 stagioni, Ivan Perisic (con il contratto in scadenza a giugno) è pronto a salutare Milano. Quanto a Kolarov, sarebbe stato proprio lui a creare il ponte col il calciatore che in estate era stato vicinissimo alla Lazio. Tre mesi dopo, l’Inter sembra aver superato tutti nella corsa per Filip Kostic".