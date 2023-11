Inter, i piani per Sensi: ecco come Stefano può diventare utile per Inzaghi

Nei minuti finali di Inter -Frosinone ha fatto il suo rientro in campo Stefano Sensi . Il centrocampista, rimasto nerazzurro in estate, ha finalmente smaltito i problemi fisici e ora è completamente a disposizione di Simone Inzaghi. Il punto su di lui da La Gazzetta dello Sport: "In questi primi mesi di stagione, la storia è stata una trama già vista: estate da campioncino, speranza di una stagione da protagonista, poi lo stop. Il fisico, sempre lui, a tarpare le ali di un talento puro. Quest’anno è toccato al quadricipite della coscia sinistra, un risentimento prima della trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad, dopo aver già saltato la sfida contro la Fiorentina. Risultato: su 16 partite stagionali dell’Inter (12 in Serie A, 4 in Champions League) Sensi ha giocato solamente due spezzoni, due ingressi dalla panchina con la vittoria già acquisita, con Cagliari e Frosinone. No, non quello che ci si sarebbe aspettati dopo un pre-campionato da protagonista.

Ad agosto, Sensi ha segnato a Psg e Salisburgo. Due reti decisive per le vittorie dell’Inter, rispettivamente per 2-1 e 4-3. Un rendimento che ha fatto pensare al club di avere la soluzione in casa, una volta saltato l’affare Samardzic. E se la qualità necessaria in mezzo fosse già ad Appiano? Questa l’idea. Sensi, però, non c’è di fatto mai stato. C’è ancora tempo per prendere in mano la situazione, per provare a crearsi una centralità a Milano: Stefano per ora è un’illusione estiva, per diventare una pedina utile per Inzaghi ci sarà da lavorare sodo e, soprattutto, non sono ammessi altri stop. Anche perché la rosa è profondissima e a fine mercato è arrivato Klaassen, interprete che può essere un alter-ego del ragazzo da Urbino e che, a differenza dell'azzurro, è stato inserito in lista Uefa. La speranza dei tifosi è che Sensi torni presto quello ammirato in estate: così, nella lunga corsa in campionato, sì che potrebbe essere un’arma preziosa. L'ennesima, per questa Inter ricca di soluzioni".