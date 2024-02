Nessun problema per l'Inter, che vince senza faticare a Lecce e prosegue nel suo 2024 da sogno: 10 partite ufficiali tra tutte le competizioni, 10 successi. Inzaghi cambia 7 elementi rispetto all'undici iniziale visto martedì contro l'Atletico Madrid (Audero in porta, Bisseck e Carlos Augusto in difesa, Dumfries, Frattesi e Asslani a centrocampo e Sanchez in attacco), ma la squadra non ne risente: i nerazzurri sembrano ormai aver messo il pilota automatico, a prescindere dalla - netta - differenza di valori rispetto ai salentini.