SM – Inter, per il post Hakimi in corsa anche un nome suggerito da Zanetti

I nerazzurri cercano un esterno che sostituisca il marocchino finito al PSG negli ultimi giorni

L'Inter sta cercando un esterno destro per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi. Non è un mistero e i nerazzurri stanno valutando diverse opzioni, senza però lasciarsi prendere dalla frenesia per scegliere il nome giusto e portarlo a casa alle giuste condizioni. Tra i nomi in lista c'è anche quello dell'argentino Nahuel Molina, di proprietà dell'Udinese, in evidenza anche con la maglia dell'Argentina in Coppa America. Non è in pole position, ma è sicuramente tra i papabili. "Un nome in qualche modo suggerito da Zanetti, sempre attento ai suoi connazionali", sottolinea Sport Mediaset.