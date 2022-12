Inter, il prescelto per il dopo Dumfries: velocità e dribbling, il prezzo. Hakimi è…

Denzel Dumfries è il principale indiziato ad essere sacrificato sull’altare delle necessità di cassa dell'Inter . L'olandese ha molte richieste soprattutto dalla Premier e una sua partenza è sempre più probabile. Così il club nerazzurro studia le alternative per rimpiazzare l'esterno. Secondo il Corriere dello Sport, per il dopo Dumfries c'è Buchanan , giocatore canadese di proprietà del Bruges. "La sua velocità e la sua capacità di spinta non sono passate inosservate in Qatar. Buchanan è un laterale con caratteristiche offensiva, possedendo anche dribbling e qualità per la rifinitura".

"Nel suo club, in Belgio, però, si sta specializzando nel “fare” tutta la fascia, in un modulo che varia tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2. Insomma, una serie di caratteristiche che vanno a sposare proprio le esigenze del club nerazzurro, se, come sembra, dovrà privarsi di Dumfries. Ovviamente, tutte quelle doti, considerata pure la giovane età (23 anni), hanno un prezzo e, nel caso di Buchanan si balla tra i 15 e i 18 milioni di euro. Non poco, considerate le possibilità di viale Liberazione, ma, visto che per cedere Dumfries la richiesta sarà trai 50 e i 60 milioni, il margine di manovra esiste". Per quanto riguarda invece un clamoroso ritorno di Hakimi in nerazzurro, il quotidiano sottolinea che "è solo una pallida suggestione, alimentata più che altro dalla nostalgia per Milano del marocchino".