Reggina-Inter, scatta l’operazione Lukaku: Inzaghi pensa anche ad una variante tattica

Domani l'Inter scenderà in campo contro la Reggina per la penultima amichevole prima del ritorno ufficiale in Serie A: spazio a Lukaku

Matteo Pifferi

Domani l'Inter scenderà in campo contro la Reggina per la penultima amichevole prima del ritorno ufficiale in Serie A, il 4 gennaio col Napoli. Inzaghi deve fare i conti con un problema legato all'attacco: al momento, infatti, il tecnico piacentino ha a disposizione solamente due attaccanti, Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Lautaro Martinez, infatti, è in vacanza dopo il successo con la sua Nazionale mentre Correa ha svolto anche oggi lavoro differenziato, tanto che salterà la partita con la Reggina.

"Chi invece ha ottime chance di scendere in campo è Lukaku, a cui Inzaghi potrebbe concedere almeno un tempo. Il tecnico comunicherà la lista di convocati solo giovedì mattina, ma la sensazione è che l’operazione rilancio di Big Rom stia ormai per scattare", spiega La Gazzetta dello Sport che conferma come Inzaghi potrebbe optare per una staffetta tra Lukaku e Dzeko contro la Reggina.

"La penultima amichevole dell’anno (l’ultima è prevista per il 29 dicembre, contro il Sassuolo) può essere l’occasione buona per provare una piccola variante rispetto al tradizionale 3-5-2, con Mkhitaryan alle spalle di un’unica punta. L’armeno è dato in gran forma e l’alternativa tattica stuzzica non poco il tecnico", chiosa la Rosea.