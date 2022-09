Sky – Inter, probabile formazione: pole Correa e Gosens. Ecco il favorito in porta

"Dovrebbe tornare fra i pali André Onana, che ha esordito dal primo minuto proprio contro il Bayern Monaco una settimana fa prima di sedersi nuovamente in panchina contro il Toro. Il trio di difensori centrali dovrebbe essere composto da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alesandro Bastoni (in campionato aveva giocato Dimarco). Sulle fasce, largo a Denzel Dumfries sula destra e Robin Gosens in fascia sinistra. Il centrocampo a 3 di Inzaghi dovrebbe essere composto, da destra verso sinistra, da Nicolò Barella (assistman sabato con il Toro), Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. In attacco, ci sarà nuovamente spazio per la coppia Lautaro Martinez-Joaquìn Correa, visto l'infortunio di Romelu Lukaku”, si legge.