Inzaghi: “Farò qualche cambio. Onana-Handanovic? Risorsa, non diventi un problema”

Dopo le parole in conferenza stampa e a Sky, Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista anche a Sportmediaset. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter: “Sappiamo l’importanza che ha questa partita, dobbiamo fare una gara seria, concentrata. Sono una squadra fisica loro ma allo stesso tempo può avere ripartenze molto importanti. Scelte coraggiose col Bayern? Qualcosa cambierò, adesso ho deciso, ma ancora non ho comunicato alla squadra. Domani mattina avrò la riunione, giocando tre partite in sei giorni bisogna sempre cercare di cambiare qualche elemento per avere giocatori in forma".