Inter, la probabile formazione anti-Samp: pole Dumfries, la coppia provata in attacco

Si avvicina l'atto finale della stagione in casa Inter. Ecco la probabile formazione per la sfida contro la Sampdoria

Si avvicina l'atto finale della stagione in casa Inter . Domani a San Siro alle 18 è in programma la sfida contro la Sampdoria, che può rivelarsi cruciale in chiave scudetto. Scelte di formazione delineate per Simone Inzaghi, con gli ultimissimi dubbi da sciogliere nella giornata di domani.

Davanti a capitan Samir Handanovic, pronto il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni. Nessun dubbio a centrocampo, dove ci saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu; non a disposizione Gagliardini, unico assente di casa Inter. A sinistra confermatissimo Perisic, con Dumfries in pole su Darmian a destra per Sky Sport. In attacco con Lautaro Martinez il favorito è Dzeko, in vantaggio su Correa e la possibile sorpresa Sanchez.