Inter, proteggi Carboni: prestito al Monza fallimentare. E se tornasse a gennaio?

Le premesse sembravano essere delle migliori: una città, Monza, non lontana da casa. Una squadra giovane e che pratica un calcio offensivo. Un ambiente tranquillo, senza eccessive pressioni. Senza dimenticare la presenza del fratello come compagno di spogliatoio e del padre, allenatore della formazione U17. Insomma, la scelta fatta dall'Inter di spedire Valentin Carboni in prestito alla corte di Palladino sembrava non presentare particolari rischi, tanti fattori parevano svolgere un ruolo di assicurazione sulla bontà dell'operazione, che avrebbe dovuto riportare il gioiellino classe 2005 in nerazzurro con un nuovo statusi in termini di esperienza e personalità.

Ai margini del progetto

Eppure, in questa prima parte di stagione Valentin Carboni ha raccolto solamente le briciole: 19 minuti in Coppa Italia, con il Monza subito eliminato e quindi senza ulteriori possibilità di mettersi in mostra più avanti, addirittura la miseria di 6 minuti distribuiti in due spezzoni di gara in campionato, dove non mette piede in campo dal 26 agosto. Tutto questo nonostante la parole di stima pronunciate da Palladino, che finora non si sono tramutate in qualcosa di concreto: "È un giocatore che seguivo già lo scorso anno in Primavera. Mi piace tantissimo come calciatore, ancora non ha capito quanto è forte". L'infortunio di Caprari avrebbe potuto garantirgli nuove occasioni, ma l'ingaggio da parte del Monza del Papu Gomez lascia intendere che Carboni resterà stabilmente in panchina.